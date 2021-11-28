Музыкант Белов: Артисты предпочли "сочувствовать" Хлебниковой в телешоу

Ни один артист на стал сдавать донорскую кровь, чтобы помочь певице Марине Хлебниковой. Об этом заявил друг исполнительницы, музыкант Александр Белов в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!" на НТВ.

"Никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", — сказал Белов.