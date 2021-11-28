Музыкант Белов: Артисты предпочли "сочувствовать" Хлебниковой в телешоу
Друг пострадавшей исполнительницы отметил, что был удивлён публикациям, в которых говорится о найденном в крови певицы алкоголе.
Марина Хлебникова. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко / Фото из архива
Ни один артист на стал сдавать донорскую кровь, чтобы помочь певице Марине Хлебниковой. Об этом заявил друг исполнительницы, музыкант Александр Белов в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!" на НТВ.
"Никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", — сказал Белов.
Он добавил, что российские звёзды вместо реальной помощи предпочли "сочувствовать" Хлебниковой в телешоу и социальных сетях. Музыкант также заявил, что был удивлён публикациям, в которых говорится о найденном в крови певицы алкоголе.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. 27 ноября стало известно, что Хлебникова начала дышать сама.
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