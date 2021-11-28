Бузова вспомнила, как Тарасов выгнал её из квартиры и забрал машину

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как футболист Дмитрий Тарасов выгнал её на улицу после разрыва в октябре 2016 года. Воспоминаниями артистка поделилась в интервью Marie Claire.

По словам певицы, бывший муж выгнал её из квартиры, дав неделю на сбор вещей. При этом он оставил телеведущую без машины и какой-либо недвижимости. Как отметила Бузова, ей пришлось искать себе жильё. К этому моменту она успела приобрести квартиру в Санкт-Петербурге для своей мамы, куда впоследствии и переехала.

"Бывший муж меня выгнал из квартиры. <...> Из-за того, что у него уже была другая женщина. Уже год", — поделилась Бузова.

Телеведущая отметила, что после этого случая она разочаровалась в мужчинах, однако затем снова "очаровалась". Сейчас же певица называет себя "обеспеченным" человеком. Она купила квартиру, которая оценивается в 120 миллионов рублей, и "многое может себе позволить".