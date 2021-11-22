Мать Ольги Бузовой резко высказалась о противниках прививок

Мать Ольги Бузовой Ирина Бузова, не так давно победившая ковид, в беседе с Лайфом раскритиковала противников вакцинации из-за их недоверия к специалистам.

"Мне странно, почему слушают людей с, грубо говоря, училищным образованием и не слушают врачей, которые в этом разбираются. Человек считает себя ещё вправе критиковать работу врачей. У меня, если возникают какие-то вопросы, я сразу же обращаюсь к специалистам. А у нас слушают всех, кого угодно, кроме профессионалов! Почему-то мнение артистов у нас в первую очередь транслируется. Это меня очень удивляет", — призналась Ирина Бузова.

Также собеседница предложила антипрививочникам проходить лечение за свой счёт. По её мнению, государство не должно помогать людям с наплевательским отношением к здоровью.

"Нужно не заставлять всех вакцинироваться, а просто сказать: не хотите прививаться, хорошо, но, если вы заболеете, вы полностью оплачиваете своё лечение. Мы все рады жить за чужой счёт. Почему с моих налогов я должна оплачивать лечение людей, которые наплевали на собственное здоровье? Я вчера посмотрела стоимость лекарств — уму непостижимо. Детей у нас нет средств лечить, а антиваксеров мы вытаскиваем с того света! Это, к сожалению, лишний раз подчёркивает уровень образованности людей", — уточнила она.

Напомним, что перенёсшая CoViD-19 мать Бузовой столкнулась с проблемами с давлением. К слову, женщина перенесла болезнь в лёгкой форме, поскольку ранее вакцинировалась.

"Чувствую себя уже получше, но от ковида ещё долго отходить — кашель, скачки давления. Просто постковидный синдром. Это нормально. Ковид бьёт в самые слабые места. Я болела без температуры. Была привита. Считаю, что именно благодаря этому болезнь прошла легко", — добавила Ирина.