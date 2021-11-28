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Погибший при ЧП на "Листвяжной" шахтёр Белошкурский спас около 10 коллег

Он отдал свой самоспасатель одному из горняков, указал очевидец. Тело Геннадия было поднято на поверхность накануне.

28 ноября, 08:37

Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК

48-летний горный мастер Геннадий Белошкурский спас не менее десяти своих коллег после взрыва в шахте "Листвяжная", приводя их в чувство и направляя к выходу. Он отдал свой самоспасатель одному из горняков и погиб, сообщил в беседе с ТАСС один из шахтёров.

"Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек 10 в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой", — поведал собеседник агентства.

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Число пострадавших в "Листвяжной" горноспасателей выросло до 17

Белошкурский, организуя эвакуацию коллег, провёл слишком много времени в шахте с высокой концентрацией окиси углерода и потерял сознание, считает очевидец. 27 ноября его тело подняли из шахты, Геннадия опознали сотрудники владеющей "Листвяжной" компании "СДС-Уголь".

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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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