Погибший при ЧП на "Листвяжной" шахтёр Белошкурский спас около 10 коллег

48-летний горный мастер Геннадий Белошкурский спас не менее десяти своих коллег после взрыва в шахте "Листвяжная", приводя их в чувство и направляя к выходу. Он отдал свой самоспасатель одному из горняков и погиб, сообщил в беседе с ТАСС один из шахтёров.

"Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек 10 в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой", — поведал собеседник агентства.

Белошкурский, организуя эвакуацию коллег, провёл слишком много времени в шахте с высокой концентрацией окиси углерода и потерял сознание, считает очевидец. 27 ноября его тело подняли из шахты, Геннадия опознали сотрудники владеющей "Листвяжной" компании "СДС-Уголь".