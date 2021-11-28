Народный артист РСФСР Лев Лещенко выразил соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского, отметив, что его коллега был одним из самых великих музыкантов нашего времени.

"Единственный, пожалуй, кроссовер в нашей стране, который одинаково блистательно пел и современную рок-музыку и вместе с тем выступал в потрясающей партии в Большом театре, когда он пел Римского-Корсакова. Дружил со многими выдающимися людьми. Работал с ними. Уровень его знаний и компетенции! Но это не главное. Главное, что он был честный и порядочный человек в творчестве своём. Таких людей, как он, у нас просто единицы", — сказал Лещенко в беседе с Лайфом.

Артист отметил, что Градский никогда не искал компромиссов и был очень порядочным в отношении к своему творчеству. По мнению Лещенко, память о музыканте сохранится очень надолго, так как он сделал много прекрасного.

"У нас сейчас страна превратилась в страну певцов, блогеров и тиктокеров, а настоящих глубоких музыкантов, как Градский, остались просто единицы. Очень жаль", — заключил исполнитель.

В свою очередь, актриса Валентина Талызина отметила, что у музыканта был потрясающий талант.

"Голос был! Мастерство было! Школа была наша, русская. Потрясающий... Просто ужас", — поделилась артистка в беседе с Лайфом.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.