ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Артист был преданным болельщиком красно-белых. Он умер в больнице на 73-м году жизни.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Столичный футбольный клуб "Спартак" соболезнует в связи со смертью заслуженного деятеля искусств, народного артиста России Александра Градского, сообщает пресс-служба команды.
"Александр Борисович был преданным болельщиком "Спартака". Выражаем соболезнования его родным и близким", — говорится в релизе.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
Неважное состояние композитора и певца заметили ещё во время съёмок телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.
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