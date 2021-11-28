ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Столичный футбольный клуб "Спартак" соболезнует в связи со смертью заслуженного деятеля искусств, народного артиста России Александра Градского, сообщает пресс-служба команды.

"Александр Борисович был преданным болельщиком "Спартака". Выражаем соболезнования его родным и близким", — говорится в релизе.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.