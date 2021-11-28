Байдена заметили в магазине без медицинской маски
Президент США спустил её на шею, несмотря на вывеску у входа, призывающую носить средства защиты от вируса. Сам политик ранее не раз просил сограждан соблюдать меры предосторожности.
Фото © Twitter / Fox News
Президента США Джо Байдена заметили в магазине без медицинской маски, носить которую он сам неоднократно призывал жителей Штатов, сообщает Fox News.
"В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, носить которую он неоднократно призывал американцев", — уточняет телеканал.
Глава Белого дома посетил магазин Murray's Toggery на атлантическом острове Нантакет, где проводит праздничные выходные в поместье своих знакомых.
Американский лидер спустил маску на шею, несмотря на вывеску у входа, призывающую носить средства защиты от вируса. В ноябре в Нантакете вновь ввели требование надевать маски в помещении.
Лайф писал, что Байден назвал 2021 год самым смертоносным для американцев-трансгендеров. По словам политика, в США с января погибло по меньшей мере 46 трансгендеров.
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