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Байдена заметили в магазине без медицинской маски

Президент США спустил её на шею, несмотря на вывеску у входа, призывающую носить средства защиты от вируса. Сам политик ранее не раз просил сограждан соблюдать меры предосторожности.

28 ноября, 07:37

Фото © Twitter / Fox News

Президента США Джо Байдена заметили в магазине без медицинской маски, носить которую он сам неоднократно призывал жителей Штатов, сообщает Fox News.

"В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, носить которую он неоднократно призывал американцев", — уточняет телеканал.

Глава Белого дома посетил магазин Murray's Toggery на атлантическом острове Нантакет, где проводит праздничные выходные в поместье своих знакомых.

Американский лидер спустил маску на шею, несмотря на вывеску у входа, призывающую носить средства защиты от вируса. В ноябре в Нантакете вновь ввели требование надевать маски в помещении.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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