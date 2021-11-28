Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО
По словам министра, все в Европе сделают всё возможное, чтобы не допустить открытого противостояния.
Петер Сийярто. Фото © ТАСС/AP
Ни одна из западноевропейских стран не хотела бы открытого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.
"Я думаю, и это моё личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают всё возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", — сказал министр.
Сийярто также отметил, что Венгрия как член НАТО имеет обязательства, которые должна выполнять, при этом он подчеркнул, что Будапешт всегда будет делать "всё возможное, чтобы избежать и предупредить любой конфликт" между РФ и альянсом.
Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Венгрии обвинил Западную Европу в "огромном лицемерии". Политик отметил, что западноевропейские страны всегда критикуют Россию, но при этом ведут дела с РФ. По его словам, так же ситуация обстоит и с Китаем.
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