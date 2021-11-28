Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО

Ни одна из западноевропейских стран не хотела бы открытого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

"Я думаю, и это моё личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают всё возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", — сказал министр.

Сийярто также отметил, что Венгрия как член НАТО имеет обязательства, которые должна выполнять, при этом он подчеркнул, что Будапешт всегда будет делать "всё возможное, чтобы избежать и предупредить любой конфликт" между РФ и альянсом.