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Китайские учёные назвали самый радиоактивный фрукт

При этом исследователи утверждают, что продукт не вреден для человека, поскольку содержит малое количество опасного вещества.

28 ноября, 06:35

Фото © Pixabay

Учёные из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики выяснили, что самым радиоактивным фруктом является банан. Из-за содержащегося в нём калия-40 этот продукт даёт небольшое ионизирующее излучение. Об этом специалисты рассказали в статье, которая опубликована в социальной сети WeChat.

Отмечается, что сам по себе калий не имеет ничего общего с радиацией и важен для человеческого организма. Однако его родственник, калий-40 — это радиоактивный изотоп химического элемента, являющийся крупнейшим естественным источником ионизирующего излучения. Но бананы не опасны для организма человека из-за минимального содержания в них этого вещества.

"Содержание калия-40 в бананах похоже на пыль по сравнению с количеством радиации, которая может вызвать рак", — пишут учёные.

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Как правило, при поедании банана человек получает около 0,0778 микрозиверта (расчётная единица радиоактивной дозы). А компьютерная томография грудной клетки равна по воздействию 70 тысячам этих фруктов. В то же время максимально допустимое радиационное воздействие атомной электростанции на окружающую среду составляет примерно 2,5 тысячи "бананов" в год, а смертельная доза радиации достигает порядка 35 миллионов "бананов".

Ранее диетолог Стародубова назвала продукт, снижающий риск рака кишечника. Помимо растительных жиров в этих плодах содержатся полезные пищевые волокна, благоприятно влияющие на здоровье ЖКТ.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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