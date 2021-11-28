Представитель ВОЗ объяснила пропуск букв при выборе названия для нового штамма ковида

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, что при именовании нового штамма коронавируса были намеренно пропущены буквы греческого алфавита "ню" и "кси". Это было сделано во избежание ярлыков, в том числе и потому, что одна из букв в английском написании идентична фамилии Си. Как посчитали в организации, это могло вызвать ассоциацию с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает The New York Post.

Буква "ню" была пропущена ввиду её созвучности с английским new ("нью"), это слово переводится как "новый".

"[Для пропуска буквы] "ню" причина была в том, что люди запутались бы, думая, что это новый вариант, а не имя. "Кси" — это обычная фамилия, и мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имён людей, животных и так далее, чтобы избежать ярлыков", — объяснила Харрис.