Мясников заявил о беззащитности россиян перед "недобитыми монстрами"

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибиотики и возможность отказа от вакцинации сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали "недобитыми врагами". Об этом врач написал в своём телеграм-канале.

"Антипрививочное движение недалёких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привели к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели... И расслабились!" — подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что бушуют уже не старые знакомые и "наивные" бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, а "монстры, которых и не выговорить, которым закусить антибиотиком только в радость".

"А мы всё не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным кольтом в кобуре..." — заключил доктор.