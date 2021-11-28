Мясников заявил о беззащитности россиян перед "недобитыми монстрами"
По словам врача, люди почти победили некоторые инфекции, после чего слишком рано расслабились.
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Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибиотики и возможность отказа от вакцинации сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали "недобитыми врагами". Об этом врач написал в своём телеграм-канале.
"Антипрививочное движение недалёких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привели к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели... И расслабились!" — подчеркнул Мясников.
Врач отметил, что бушуют уже не старые знакомые и "наивные" бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, а "монстры, которых и не выговорить, которым закусить антибиотиком только в радость".
"А мы всё не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным кольтом в кобуре..." — заключил доктор.
Ранее Мясников заявил, что готов подписаться под открытым письмом врачей противникам вакцинации. Большинству людей, не осознающих последствий отказа от прививок, никакая экскурсия по красной зоне ковидного госпиталя не поможет, отметил специалист.
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