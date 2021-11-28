В Приморье застрелили краснокнижного амурского тигра

В Приморье обнаружена туша амурского тигра. По предварительным данным, причиной гибели самца стало огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 ("Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации")", — говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, мёртвое животное нашли в лесном массиве в 30 километрах от села Глубинного Красноармейского района. После осмотра места происшествия полиция назначила проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели животного и личность гражданина, причастного к инциденту. По данным телеграм-канала Mash, к расправе может быть причастен глава ОЭБ и ПК УМВД по Владивостоку Илья Корчевец.

В пресс-службе МВД также напомнили о наказании за незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесённых в Красную книгу. За это грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до миллиона рублей.