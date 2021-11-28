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В Приморье застрелили краснокнижного амурского тигра

Тушу хищника обнаружили в лесном массиве в 30 километрах от села Глубинного Красноармейского района. Возбуждено уголовное дело.

28 ноября, 07:44
<p>Фото © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27169394" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю</a></p>

Фото © Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Приморье обнаружена туша амурского тигра. По предварительным данным, причиной гибели самца стало огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 ("Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации")", — говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, мёртвое животное нашли в лесном массиве в 30 километрах от села Глубинного Красноармейского района. После осмотра места происшествия полиция назначила проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз. В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели животного и личность гражданина, причастного к инциденту. По данным телеграм-канала Mash, к расправе может быть причастен глава ОЭБ и ПК УМВД по Владивостоку Илья Корчевец.

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В пресс-службе МВД также напомнили о наказании за незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесённых в Красную книгу. За это грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье выявили незаконную вырубку леса в местах обитания тигров. Под топор пошли деревья, высаженные на территории заповедных зон. Кроме того, чёрные лесорубы повредили почву.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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