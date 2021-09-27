В Приморье амурский тигр загнал грибников на дерево. Видео © Instagram / maglipogoda

В Приморском крае у села Соколовка грибники встретили амурского тигра. Чтобы спастись от хищника, им пришлось забраться на дерево. Видео инцидента появилось в соцсетях.

"Грибники отошли от села примерно на один километр, и тигр начал рычать, грибники успели залезть на деревья. Там они просидели около 40 минут. Столько времени тигр не отходил от них. Бегал и рычал вокруг деревьев", — говорится на странице maglipogoda в "Инстаграме".

Инцидент прокомментировал глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский. По его словам, никто не пострадал, а сам тигр — неконфликтный.

"Когда у нас есть конфликтный тигр, работают все структуры, в том числе центр "Амурский тигр". Здесь не та ситуация, просто люди встретили тигра — на то он и лес. Я всем рекомендую носить фальшфейер, хлопушки для спокойствия", — пояснил Мосальский в беседе с РИА "Новости".