Россиянам рассказали о нестандартных подарках на День матери

Эксперты составили подборку нестандартных подарков ко Дню матери, который в этом году отмечается 28 ноября. Так, например, порадовать мам специалисты сервиса "Авито.Услуги" предлагают домашней выпечкой, украшенной съедобными фотографиями. Об этом сообщает "Москва 24".

"За 250–500 рублей можно заказать четыре больших или шесть средних капкейков с разными начинками и украшениями — от шоколадных с печеньем Oreo до фисташковых и ванильных с ганашем и свежими ягодами", — рассказали представители сервиса.

Отмечается, что спрос на изготовление таких сладостей на заказ с конца октября текущего года вырос на 10% по всей стране. При этом количество предложений увеличилось на 26%. Эксперты также предлагают подарить маме букет, но не обычный, а съедобный. Композиции можно сделать из ягод, фруктов или любимых конфет, а также из раков и креветок, колбасок и орехов, сыра и даже сушёной рыбы. Средняя цена презента — от 500 до 1500 рублей (в зависимости от вида и объёма начинки). С начала ноября спрос на такие товары вырос на 82%, а предложений стало больше на 74%.

Ещё один вариант подарка — песня, специально написанная профессиональными музыкантами. Специалисты придумают текст, а также подберут аранжировку и минус. При этом заказчик может поучаствовать в создании трека на любом этапе. Как отметили в сервисе, в преддверии праздника спрос на подобные подарки вырос на 40%, а количество предложений — на 19%.

Творчески поздравить маму с праздником можно совместным походом на различные мастер-классы. Например, на занятия по гончарному ремеслу, лепке из полимерной глины, рисованию, изготовлению украшений и даже приготовлению настоящей итальянской пиццы с шеф-поваром.