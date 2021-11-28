Премьер Польши надеется на изменение курса Германии в отношении "Северного потока – 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что следующее Федеральное правительство Германии будет критичнее в отношении "Северного потока – 2". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на DPA.

Как считает Моравецкий, новому кабмину ФРГ следует сделать всё, чтобы газопровод не стал "инструментом в арсенале" России. По его мнению, в числе прочего это инструмент для манипуляции ценами на энергетику.

Ранее Лайф писал, что вероятный новый министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступил против "Северного потока – 2". По его словам, газопровод оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики.