Премьер Польши надеется на изменение курса Германии в отношении "Северного потока – 2"
По мнению Моравецкого, новому Федеральному правительству ФРГ следует сделать всё, чтобы газопровод не стал "инструментом в арсенале" Москвы.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что следующее Федеральное правительство Германии будет критичнее в отношении "Северного потока – 2". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на DPA.
Как считает Моравецкий, новому кабмину ФРГ следует сделать всё, чтобы газопровод не стал "инструментом в арсенале" России. По его мнению, в числе прочего это инструмент для манипуляции ценами на энергетику.
Ранее Лайф писал, что вероятный новый министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступил против "Северного потока – 2". По его словам, газопровод оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики.
В России неоднократно заявляли, что "Северный поток – 2" является чисто экономическим проектом. Так, президент РФ Владимир Путин в октябре назвал чушью утверждения, что РФ построила газопровод назло Киеву. По словам российского лидера, вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года носит исключительно коммерческий характер.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
Комментариев: 0