В России увеличились продажи сканеров QR-кодов
Это связано не только с мерами по сдерживанию инфекции, но и с введением маркировки товаров, считает представитель отечественного производителя торговой и банковской техники Mertech.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В России выросли продажи терминалов сбора данных для проверки QR-кодов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании, которые занимаются реализацией этих сканеров.
Так, у специализирующейся на разработке и поставке оборудования и программного обеспечения для автоматизации фронт-офиса сетевого и независимого ретейла, кафе, ресторанов, гостиниц, сферы услуг компании "АТОЛ Мобильные решения" в октябре текущего года продажи терминалов сбора данных выросли на 46%, а за три с половиной недели ноября — на 48%. Данные сравнивались с показателями тех же периодов 2020 года, рассказал директор компании Олег Лиманский. Так, по его словам, около 100 организаций из разных федеральных округов заказали такие терминалы в ноябре этого года.
"С учётом текущей динамики по заболеваемости сложно поверить, что история с пандемией закончится в ближайшее время. Возможно, в скором времени QR-код станет "вторым паспортом" и большинству учреждений придётся работать с ними на постоянной основе", — указал Лиманский.
Он отметил, что терминалы сбора данных — наиболее подходящий вид оборудования в случае с проверкой QR-кодов на входе. Это связано с удобством их использования при необходимости проверить большое количество информации о вакцинации в длинных очередях. Вместе с тем терминалы лучше работают при холоде, дожде, снеге, плохом освещении. Предприниматель добавил, что QR-коды можно проверять также ручными сканерами штрихкодов 2D вместе с ноутбуками либо смартфонами, оснащёнными камерой от 8 мегапикселей с подсветкой.
Компания "Онлайн-касса.ру", которая среди прочего занимается продажей считывающего оборудования, тоже увеличила доходы за счёт продаж сканеров QR-кодов. Так, её представитель рассказал, что по сравнению с августом этого года число обращений в ноябре выросло на 50%. Причём появляются и запросы на покупку сканеров, чтобы использовать их на концертах.
"Спрос напрямую зависит от инициатив правительства: если снова введут обязательные QR-коды для посещения ресторанов, как это было летом 2021 года в Москве, спрос снова вырастет. Просто так, без давления со стороны правительства, спрос на эти устройства равномерный и формируется в основном розничными и оптовыми точками продаж и складами", — рассказал собеседник.
В то же время объём продаж сканеров QR-кодов по сравнению с летом увеличился на 85,5% у российского производителя торговой и банковской техники Mertech. Хотя не исключено, что рост показателя связан не только с мерами по сдерживанию инфекции, но и с введением маркировки товаров.
"Сегодня требования системы "Честный знак" распространяются на очень широкий спектр товаров, и благодаря этому продажи данного оборудования будут стабильно увеличиваться. На рынке появляется всё большее количество супермаркетов, имеющих потребность в ведении складского учёта и автоматизации процесса отпуска товара, что также благоприятно сказывается на перспективе развития рынка сканеров в России", — пояснил представитель Mertech.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.
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