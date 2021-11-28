В России увеличились продажи сканеров QR-кодов

В России выросли продажи терминалов сбора данных для проверки QR-кодов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании, которые занимаются реализацией этих сканеров.

Так, у специализирующейся на разработке и поставке оборудования и программного обеспечения для автоматизации фронт-офиса сетевого и независимого ретейла, кафе, ресторанов, гостиниц, сферы услуг компании "АТОЛ Мобильные решения" в октябре текущего года продажи терминалов сбора данных выросли на 46%, а за три с половиной недели ноября — на 48%. Данные сравнивались с показателями тех же периодов 2020 года, рассказал директор компании Олег Лиманский. Так, по его словам, около 100 организаций из разных федеральных округов заказали такие терминалы в ноябре этого года.

"С учётом текущей динамики по заболеваемости сложно поверить, что история с пандемией закончится в ближайшее время. Возможно, в скором времени QR-код станет "вторым паспортом" и большинству учреждений придётся работать с ними на постоянной основе", — указал Лиманский.

Он отметил, что терминалы сбора данных — наиболее подходящий вид оборудования в случае с проверкой QR-кодов на входе. Это связано с удобством их использования при необходимости проверить большое количество информации о вакцинации в длинных очередях. Вместе с тем терминалы лучше работают при холоде, дожде, снеге, плохом освещении. Предприниматель добавил, что QR-коды можно проверять также ручными сканерами штрихкодов 2D вместе с ноутбуками либо смартфонами, оснащёнными камерой от 8 мегапикселей с подсветкой.

Компания "Онлайн-касса.ру", которая среди прочего занимается продажей считывающего оборудования, тоже увеличила доходы за счёт продаж сканеров QR-кодов. Так, её представитель рассказал, что по сравнению с августом этого года число обращений в ноябре выросло на 50%. Причём появляются и запросы на покупку сканеров, чтобы использовать их на концертах.

"Спрос напрямую зависит от инициатив правительства: если снова введут обязательные QR-коды для посещения ресторанов, как это было летом 2021 года в Москве, спрос снова вырастет. Просто так, без давления со стороны правительства, спрос на эти устройства равномерный и формируется в основном розничными и оптовыми точками продаж и складами", — рассказал собеседник.

В то же время объём продаж сканеров QR-кодов по сравнению с летом увеличился на 85,5% у российского производителя торговой и банковской техники Mertech. Хотя не исключено, что рост показателя связан не только с мерами по сдерживанию инфекции, но и с введением маркировки товаров.