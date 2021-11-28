Число пострадавших в "Листвяжной" горноспасателей выросло до 17

Число горноспасателей, которые пострадали при проведении поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла авария, выросло до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"Ещё двое сотрудников госпитализированы. Всего пострадавших — 17 горноспасателей. У всех отравление окисью углерода", — сказал собеседник агентства.