Число пострадавших в "Листвяжной" горноспасателей выросло до 17
Отмечается, что у всех отравление окисью углерода. Ранее сообщалось о 15 пострадавших поисковиках.
Фото © ТАСС / Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса
Число горноспасателей, которые пострадали при проведении поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошла авария, выросло до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
"Ещё двое сотрудников госпитализированы. Всего пострадавших — 17 горноспасателей. У всех отравление окисью углерода", — сказал собеседник агентства.
Отметим, что ранее сообщалось о 15 пострадавших горноспасателях. Как сообщил журналистам главврач Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Игорь Пачгин, состояние вышедшего из шахты на следующие сутки после ЧП горноспасателя Александра Заковряшина улучшается. Он отметил, что "динамика его умеренно положительная".
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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