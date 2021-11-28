Три человека погибли в лобовом столкновении BMW и "газели" на мосту через Волгу

В Саратовской области произошло ДТП с участием "газели" и легкового автомобиля BMW, три человека погибли, один доставлен в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

"В результате ДТП водитель BMW и два пассажира — мужчина 1993 года рождения и женщина 1990 года рождения — от полученных травм скончались на месте. Водитель "газели" с травмами госпитализирован в лечебное учреждение", — уточнили в пресс-службе.

Как передаёт "Интерфакс", поздно ночью 28 ноября на автодорожном мосту через Волгу между Саратовом и Энгельсом мужчина 1990 года рождения за рулём BMW-730 вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель грузовика 1964 года рождения развозил хлебобулочную продукцию.