В Новгородской области перевернулся автобус с 15 пассажирами
Инцидент произошёл на дороге Волот – Шимск.
Фото © VK / Прокуратура Новгородской области
В Шимском районе Новгородской области съехал в кювет и опрокинулся на бок автобус с 15 пассажирами. По факту ДТП прокуратура региона начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"27 ноября на автомобильной дороге Волот – Шимск вблизи населённого пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, погибших нет", — говорится в сообщении.
В прокуратуре обещали дать оценку качеству содержания дороги и оказания транспортных услуг населению. В ведомстве также планируют рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее Лайф сообщал, что в Карелии опрокинулся туристический автобус, в котором находилось 37 человек. У водителя признаков опьянения выявлено не было.
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