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В Новгородской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

Инцидент произошёл на дороге Волот – Шимск.

27 ноября, 17:02
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/procnov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Новгородской области</a></p>

Фото © VK / Прокуратура Новгородской области

В Шимском районе Новгородской области съехал в кювет и опрокинулся на бок автобус с 15 пассажирами. По факту ДТП прокуратура региона начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"27 ноября на автомобильной дороге Волот – Шимск вблизи населённого пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, погибших нет", — говорится в сообщении.

В прокуратуре обещали дать оценку качеству содержания дороги и оказания транспортных услуг населению. В ведомстве также планируют рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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