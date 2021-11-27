В Новгородской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

В Шимском районе Новгородской области съехал в кювет и опрокинулся на бок автобус с 15 пассажирами. По факту ДТП прокуратура региона начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"27 ноября на автомобильной дороге Волот – Шимск вблизи населённого пункта Солоницко Шимского района пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В момент аварии в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, погибших нет", — говорится в сообщении.

В прокуратуре обещали дать оценку качеству содержания дороги и оказания транспортных услуг населению. В ведомстве также планируют рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.