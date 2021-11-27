Генсек ООН Гутерриш приветствовал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
Он обнадёжен возобновлением прямого взаимодействия Баку и Еревана и тем, что стороны вновь намерены исполнять положения трёхсторонних заявлений.
Фото © Twitter / @UN_Spokesperson
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал прошедшую накануне встречу президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи. Он высоко оценил посредническую роль Москвы в переговорах, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь приветствует трёхстороннюю встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль РФ в содействии продолжению контактов и диалога", — заявил Хак.
По его словам, Гутерриша обнадёживает возобновление прямого взаимодействия на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном и то, что они вновь намерены полностью исполнять положения трёхсторонних заявлений и предпринимать конкретные шаги для повышения стабильности в регионе. По словам Хака, генсек ООН призывает Баку и Ереван разрешать противоречия посредством диалога во всех форматах, в том числе под руководством Минской группы ОБСЕ.
"ООН готова поддержать все такие усилия, в том числе путём оказания гуманитарной помощи, помощи в восстановлении и миростроительстве "на земле", — уточнил заместитель официального представителя Гутерриша.
Напомним, трёхсторонние переговоры в Сочи были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. До встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой, а после отдельно переговорил с армянским премьером. Российский президент преподнёс Пашиняну и Алиеву символичные подарки, обозначающие мир и благополучие.
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