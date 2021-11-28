В России за сутки выявили 33 548 новых пациентов с коронавирусом
От болезни за 24 часа вылечилось 30 646 человек, общее число выздоровевших достигло 8 268 111. Впервые с мая недельное число вылечившихся от ковида превысило количество заразившихся.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В России за минувшие сутки выявлено 33 548 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,35%.
Как отмечается, у 6,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 30 646 человек. Скончалось 1224 человека, условная летальность осталась на уровне 2,85%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 9 570 373 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 268 111 человек. За весь период в России умерло 272 755 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее доктор Александр Мясников заявил о беззащитности россиян перед "недобитыми монстрами". По словам телеведущего, люди почти победили некоторые инфекции, после чего слишком рано расслабились.
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