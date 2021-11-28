В России за сутки выявили 33 548 новых пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 33 548 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,35%.

Как отмечается, у 6,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 30 646 человек. Скончалось 1224 человека, условная летальность осталась на уровне 2,85%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 9 570 373 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 268 111 человек. За весь период в России умерло 272 755 человек", — отмечается в сообщении штаба.