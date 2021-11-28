Вирусолог Чепурнов предупредил об опасности нового штамма коронавируса "омикрон"

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с телеканалом "360" заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" сильно отличается от уханьского. По его словам, это может вызвать определённые проблемы, однако существует вероятность его подавления другими мутациями.

Чепурнов отметил, что в настоящее время реальных данных нет. Учёные разных стран берут пробы вируса и секвенируют их, чтобы понимать, в какую сторону идёт процесс генетических изменений. Из этого периодически и становятся известны вариации, у которых больше или меньше изменений. В случае же с "омикроном" выявили множество важных трансформаций, создающих иммунологический портрет ковида. Это значит, что участки становятся неузнаваемыми для антител, образовавшихся в результате заболевания или вакцинации.

По словам учёного, S-белок — это некая булава с гладкой поверхностью и стороной с шипами, которые представляют отдельный потрет — конфигурацию белка, не похожую на остальные. Против каждого из них образуется несколько иммунных B-клеток, которые делают антитела именно против этой конфигурации белка. Каждая В-клетка выпускает свои антитела, которые в сумме образуют поликлональные антитела против коронавируса в сыворотке. При этом нестрашно, если изменения случились лишь в одном, ведь есть много других. Однако в случае с "омикроном" произошло уже 32 замены в сравнении с уханьским вариантом. И это напрягает медиков, отметил эксперт. Однако пока не ясно, как штамм себя проявит. Вполне вероятно, что не получит широкого распространения и через какое-то время будет подавлен другими вариантами.

Чепурнов также выразил мнение, что закрытие авиасообщения для борьбы с "омикроном" не принесёт результата. По словам эксперта, так от штамма избавиться нельзя, однако, возможно, получится немного оттянуть его приход и сделать более плавным, в случае если он окажется опасным.