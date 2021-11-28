"Получаю творческий экстаз": Хореограф группы Тутберидзе восхитился катанием Валиевой
Днём ранее она одержала победу на Гран-при России, в очередной раз переписав мировые рекорды.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков восхитился прокатом 15-летней фигуристки Камилы Валиевой и заявил, что она обладает талантом космического уровня.
"Камиле Валиевой только 15 лет, и столько же времени я работаю в фигурном катании. За эти годы у Этери Георгиевны повидал очень много отличных фигуристок, но, глядя на то, как профессионально растёт Камила и на вот такие прокаты, я поймал себя на мысли, что просто получаю какой-то творческий экстаз при таком её исполнении", — заявил Железняков в беседе с "Матч ТВ".
По его словам, Валиева "безумно трудолюбивая девочка", которая чётко знает свою цель и умеет реализовывать свои способности так, как почти никто не умеет.
Ранее Лайф сообщал, что Камила Валиева стала победительницей этапа Гран-при России в Сочи. В третий раз в этом сезоне она переписала мировые рекорды по набранным баллам.
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