"Камиле Валиевой только 15 лет, и столько же времени я работаю в фигурном катании. За эти годы у Этери Георгиевны повидал очень много отличных фигуристок, но, глядя на то, как профессионально растёт Камила и на вот такие прокаты, я поймал себя на мысли, что просто получаю какой-то творческий экстаз при таком её исполнении", — заявил Железняков в беседе с "Матч ТВ".