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Стало известно, от чего умер музыкант Александр Градский

Напомним, что 26 ноября артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Рано утром 28 ноября стало известно, что певец, не приходя в сознание, скончался.

28 ноября, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народный артист России Александр Градский перенёс инсульт, у него произошёл инфаркт головного мозга, что и стало причиной смерти. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что певец скончался ночью 28 ноября, не приходя в сознание. Он находился в нейрореанимации одной из московских клиник.

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Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Неважное состояние композитора и певца заметили ещё во время съёмок телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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