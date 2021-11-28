Стало известно, от чего умер музыкант Александр Градский

Народный артист России Александр Градский перенёс инсульт, у него произошёл инфаркт головного мозга, что и стало причиной смерти. Об этом сообщает Пятый канал .

Отмечается, что певец скончался ночью 28 ноября, не приходя в сознание. Он находился в нейрореанимации одной из московских клиник.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Неважное состояние композитора и певца заметили ещё во время съёмок телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.