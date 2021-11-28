"Салават Юлаев" потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ, проиграв "Амуру"

Хоккейный "Салават Юлаев" на выезде уступил хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:2.

В составе уфимцев шайбой отметился Тему Хартикайнен, однако уже через 10 секунд Данил Файзуллин вернул равенство на табло. Победу хабаровчанам принёс Давид Томашек.