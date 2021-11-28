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"Салават Юлаев" потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ, проиграв "Амуру"

Впрочем, уфимцы продолжают находиться достаточно высоко в таблице Восточной конференции.

28 ноября, 09:27

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный "Салават Юлаев" на выезде уступил хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:2.

В составе уфимцев шайбой отметился Тему Хартикайнен, однако уже через 10 секунд Данил Файзуллин вернул равенство на табло. Победу хабаровчанам принёс Давид Томашек.

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Несмотря на серию поражений, "Салават" располагается на достаточно высоком — четвёртом — месте в турнирной таблице, тогда как "Амур" идёт девятым.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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