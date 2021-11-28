"Салават Юлаев" потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ, проиграв "Амуру"
Впрочем, уфимцы продолжают находиться достаточно высоко в таблице Восточной конференции.
Фото © ХК "Салават Юлаев"
Хоккейный "Салават Юлаев" на выезде уступил хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:2.
В составе уфимцев шайбой отметился Тему Хартикайнен, однако уже через 10 секунд Данил Файзуллин вернул равенство на табло. Победу хабаровчанам принёс Давид Томашек.
Несмотря на серию поражений, "Салават" располагается на достаточно высоком — четвёртом — месте в турнирной таблице, тогда как "Амур" идёт девятым.
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