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Водитель иномарки заживо сгорел, влетев в фонарный столб в Самаре

В автомобиле также находился 28-летний пассажир, он госпитализирован, сообщили в МВД.

28 ноября, 09:32
<p>Фото © <a href="https://63.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/27169632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Самарской области</a></p>

Фото © ГУ МВД по Самарской области

Жуткое ДТП произошло поздним вечером 27 ноября в Самаре, где водитель автомобиля "Вольво" совершил наезд на бордюр и фонарный столб, после чего его машина загорелась. Мужчина скончался на месте, сообщает региональный главк МВД.

Всё произошло в 23:10 по местному времени на проспекте Кирова, напротив дома 34Б. В автомобиле также находился 28-летний пассажир, он госпитализирован. Сейчас правоохранители устанавливают данные сгоревшего водителя.

Фото © ГУ МВД по Самарской области

Фото © ГУ МВД по Самарской области

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Всего же на территории Самарской области 27 ноября случилось восемь аварий, в которых погибло два человека, ещё семеро получили травмы различной степени тяжести.

Ранее Лайф рассказывал, как в Челябинске подросток угнал BMW отца и устроил массовое ДТП. Столкнулись BMW 5, Toyota, KIA Sportage, Skoda Kodiaq, Hyundai i30, но никто не пострадал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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