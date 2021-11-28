Водитель иномарки заживо сгорел, влетев в фонарный столб в Самаре

Жуткое ДТП произошло поздним вечером 27 ноября в Самаре, где водитель автомобиля "Вольво" совершил наезд на бордюр и фонарный столб, после чего его машина загорелась. Мужчина скончался на месте, сообщает региональный главк МВД.

Всё произошло в 23:10 по местному времени на проспекте Кирова, напротив дома 34Б. В автомобиле также находился 28-летний пассажир, он госпитализирован. Сейчас правоохранители устанавливают данные сгоревшего водителя.

Фото © ГУ МВД по Самарской области

Всего же на территории Самарской области 27 ноября случилось восемь аварий, в которых погибло два человека, ещё семеро получили травмы различной степени тяжести.