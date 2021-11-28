Перед смертью в крови Градского обнаружили высокое количество антител к ковиду
При госпитализации у народного артиста России взяли анализ на коронавирусную инфекцию, он был отрицательным.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Перед смертью в крови певца и композитора Александра Градского было обнаружено высокое количество антител к коронавирусу. Об этом пишет kp.ru.
Отмечается, что при госпитализации с инфарктом у заслуженного деятеля искусств, народного артиста России взяли анализ на наличие инфекции в организме. Результат был отрицательным.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
Неважное состояние композитора и певца заметили ещё на съёмках телепередачи "Голос". Во время "поединков" наставник находился в полуобморочном состоянии, с трудом говорил, подпирал голову и читал по бумажке.
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