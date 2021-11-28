Добровинский — о смерти Градского: Ушла часть любимой эпохи
Юристу досадно, что он виделся с композитором не так часто в последние годы из-за плотного графика.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Александр Добровинский выразил соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского. В беседе с Лайфом юрист рассказал о давней дружбе с народным артистом и назвал его частью любимой эпохи.
"Для меня с уходом Александра ушла часть любимой эпохи. Мы познакомились в середине 70-х, он учился в Гнесинском, я — во ВГИКе. Уже тогда голос Саши, когда он пел, зачаровывал и притягивал к нему", — отметил Добровинский.
Юристу досадно, что он виделся с народным артистом не так часто в последние годы. По признанию собеседника, он будет жалеть и об этом, и о самом Градском.
"Мир ему, его голосу и вечная благодарность за радость, которую он нам дарил своим творчеством", — заключил Добровинский.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
Комментариев: 0