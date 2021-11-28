Добровинский — о смерти Градского: Ушла часть любимой эпохи

Александр Добровинский выразил соболезнования в связи со смертью певца и композитора Александра Градского. В беседе с Лайфом юрист рассказал о давней дружбе с народным артистом и назвал его частью любимой эпохи.

"Для меня с уходом Александра ушла часть любимой эпохи. Мы познакомились в середине 70-х, он учился в Гнесинском, я — во ВГИКе. Уже тогда голос Саши, когда он пел, зачаровывал и притягивал к нему", — отметил Добровинский.

Юристу досадно, что он виделся с народным артистом не так часто в последние годы. По признанию собеседника, он будет жалеть и об этом, и о самом Градском.

"Мир ему, его голосу и вечная благодарность за радость, которую он нам дарил своим творчеством", — заключил Добровинский.