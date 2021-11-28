Врачи в ЮАР отметили опасность нового штамма ковида "омикрон" для молодых людей

Врачи из Южно-Африканской Республики встревожены быстрым распространением нового омикрон-штамма коронавируса среди молодого населения. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжёлой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", — указала руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.

Врач предположила, что при худшем варианте развития событий возможно повторение ситуации с дельта-штаммом, когда из-за большого количества заболевших больницы были перегружены. По её мнению, уже сейчас нужно готовить больше коек для интенсивной терапии заразившихся.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой омикрон. Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.