Пять женских имён, которые чаще всего носят разлучницы

Выявить разлучницу обычно довольно нелегко — она никогда не заявляет прямо о своих намерениях, а втирается в доверие, после чего наносит удар в самый центр семьи, раскалывая её на две части. Но теперь появились подсказки, по которым можно вычислить опасный элемент — нужно просто присмотреться к имени, пишет 5-tv.ru.

Галина

Чаще всего Галинам не везёт в личной жизни, поэтому они стараются устроить её, позаимствовав элемент из чьей-то успешной — то есть чужого мужа. Однако делают они это не со зла, а просто желая добиться счастья, хотя вину с них это совсем не снимает.

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Наталья

Натальям тоже приходится непросто — они увлекаются мужчинами постарше, а те уже чаще всего оказываются в браке. Девушки с этим именем верят в истинную любовь, которая может победить все невзгоды — и тем более какой-то штамп в паспорте. Поэтому брак нового возлюбленного их обычно не смущает, ведь тот точно продлится недолго.

Вера

У Веры обычно с мужчинами разговор короткий — если ей кто-то понравился, то он точно будет ей принадлежать. Устраивать суету и соревноваться с кем-то такая девушка не будет и просто уведёт мужчину из семьи или серьёзных отношений. Чужие страдания Веру волнуют мало.

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Юлия

Юлия всецело разделяет философию Веры, а потому берёт от жизни всё — в том числе уже занятых мужчин. Все треволнения и эмоции Юлия считает пустыми сантиментами и обращает на них внимание, лишь когда они становятся ей полезны для различных интриг. Именно при помощи хитрой стратегии таким девушкам и удаётся добиться своего.

Екатерина