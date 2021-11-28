Пять звёздных пар, которые совсем не подходят друг другу внешне

Полина и Дмитрий Дибровы

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Это уже четвёртый брак телеведущего Дмитрия Диброва, но, видимо, самый крепкий. Вместе с Полиной они с 2009 года. Ещё тогда девушку обвиняли в погоне за богатствами звезды шоу "Кто хочет стать миллионером", спустя 12 лет мало что изменилось. Но, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, брак всё такой же крепкий. Трое подрастающих сыновей этому только способствуют.

Иосиф Пригожин и Валерия

Фото © Instagram / valeriya

Пригожин и Валерия — одна из самых крепких пар отечественного шоубизнеса. Когда в начале нулевых певица рассталась со своим мужем и продюсером, она рисковала лишиться не только брака, но и карьеры. Благо тогда в её жизни появился Иосиф Пригожин, который помог девушке в её музыкальной деятельности. Сколько было разговоров по поводу внешности продюсера! Но даже когда его сравнивали со Шреком — он лишь поддерживал эти шутки. Вот уже 16 лет они вместе и в жизни, и на работе. Недаром говорят, самый крепкий брак — производственный брак.

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева

Фото © Instagram / nozaah

Когда Александр и Нозанин вместе выходили в свет, их легко можно было принять за отца с дочерью, а то и за деда с внучкой. Ничего удивительно — разница в возрасте почти 30 лет. Ноза — четвёртая жена журналиста. За шесть лет брака у них родилось двое сыновей, но после влюблённые разошлись. Что стало причиной разрыва, не раскрывается, но СМИ известно, что решение было обоюдным.

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Фото © Instagram / maxgalkinrumaxgalkinru

Ещё одна разновозрастная парочка российского шоубизнеса. И если в роли "опытных и мудрых" обычно мужчины — на этот раз её взяла Алла Борисовна. У пары подрастает двое детишек — мальчик и девочка, а все слухи и упрёки недоброжелателей им нипочём. Вместе они уже 10 лет.

Александр Градский и Марина Коташенко

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго