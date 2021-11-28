Пять звёздных пар, которые совсем не подходят друг другу внешне
Все пары в этой подборке прожили вместе долгие годы, но, глядя на них, думаешь только об одном: "Как они вообще сошлись?"
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Instagram / valeriya
Полина и Дмитрий Дибровы
Фото © Instagram / polinadibrova
Это уже четвёртый брак телеведущего Дмитрия Диброва, но, видимо, самый крепкий. Вместе с Полиной они с 2009 года. Ещё тогда девушку обвиняли в погоне за богатствами звезды шоу "Кто хочет стать миллионером", спустя 12 лет мало что изменилось. Но, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, брак всё такой же крепкий. Трое подрастающих сыновей этому только способствуют.
Иосиф Пригожин и Валерия
Фото © Instagram / valeriya
Пригожин и Валерия — одна из самых крепких пар отечественного шоубизнеса. Когда в начале нулевых певица рассталась со своим мужем и продюсером, она рисковала лишиться не только брака, но и карьеры. Благо тогда в её жизни появился Иосиф Пригожин, который помог девушке в её музыкальной деятельности. Сколько было разговоров по поводу внешности продюсера! Но даже когда его сравнивали со Шреком — он лишь поддерживал эти шутки. Вот уже 16 лет они вместе и в жизни, и на работе. Недаром говорят, самый крепкий брак — производственный брак.
Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева
Фото © Instagram / nozaah
Когда Александр и Нозанин вместе выходили в свет, их легко можно было принять за отца с дочерью, а то и за деда с внучкой. Ничего удивительно — разница в возрасте почти 30 лет. Ноза — четвёртая жена журналиста. За шесть лет брака у них родилось двое сыновей, но после влюблённые разошлись. Что стало причиной разрыва, не раскрывается, но СМИ известно, что решение было обоюдным.
Алла Пугачёва и Максим Галкин
Фото © Instagram / maxgalkinrumaxgalkinru
Ещё одна разновозрастная парочка российского шоубизнеса. И если в роли "опытных и мудрых" обычно мужчины — на этот раз её взяла Алла Борисовна. У пары подрастает двое детишек — мальчик и девочка, а все слухи и упрёки недоброжелателей им нипочём. Вместе они уже 10 лет.
Александр Градский и Марина Коташенко
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Сложно найти настолько же контрастную пару. Она — лёгкая как пушинка, миниатюрная и молодая актриса. Он — большой во всех смыслах человек, один взгляд которого внушает страх в участников шоу "Голос". Но огромная разница, похоже, сыграла только на руку их отношениям. Вместе они уже 18 лет, воспитывают двоих сыновей, но в официальном браке до сих пор не состоят. Говорят, именно так Александр Борисович не позволяет Марине расслабиться и быть всё время в тонусе.
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