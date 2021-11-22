5 знаков зодиака, которые не способны на предательство

Найти верного друга или партнёра невероятно сложно, ведь даже спустя много лет может открыться неприятная правда, пишет Femmie. Но существует подсказка, как оставить рядом такого человека, который не предаст ни при каких обстоятельствах. Главное — всмотреться в звёзды.

Если есть какая-то польза от патологической подозрительности Тельца, так это преданность. К любому человеку рождённые под этим знаком зодиака относятся недоверчиво, проверяя каждый шаг и жест. Но стоит Тельцу раз поверить и подпустить к себе — такая дружба или романтические отношения станут для него важнее жизни. И подвести своего близкого Телец просто не посмеет.

Эмоциональности и сопереживанию Девы нельзя позавидовать — все проблемы своих друзей и членов семьи она воспринимает как свои. Поэтому старается максимально помочь — даже просто выслушав. Разумеется, никуда дальше такие исповеди не идут, рождённые под этой звездой просто не позволят себе разболтать чужую тайну, это идёт против их природы. Поэтому если очень хочется излить душу, то лучше всего обратиться к Деве.

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Схожим образом мыслит и Лев, который мечтает стать самым надёжным другом и партнёром. Он готов помочь в трудную минуту и поработать жилеткой для слёз, но рассказанные секреты навсегда останутся с ним. Причём он может спокойно разболтать свои тайны, не очень тревожась за них, но чужие — никогда.

Козерог всегда держит всё вокруг под контролем и сохраняет разум холодным и ясным даже в самую трудную минуту. Поэтому он часто вынужден слушать о чужих проблемах и решать их, хочется ему этого или нет. Этот знак зодиака считает сплетни ниже своего достоинства, а потому не станет болтать на стороне об услышанном.