Девушка гордилась своей родинкой в форме сердца, пока врачи не сказали, что она может её убить

В 12 лет у Кайлы Мейлер из Портленда, США, на щеке появилась милая родинка, которая со временем увеличилась в размерах и приняла форму сердца. Девушка много лет гордилась своей необычной отметиной. Но однажды американке предстояло узнать о ней страшную правду.

Когда Кайле было 27 лет, родинка потемнела и потеряла прежнюю форму, пишет The Sun . Американка решила показаться медикам, которые с помощью биопсии выяснили, что у пациентки агрессивная форма меланомы — рака кожи. Услышав страшный диагноз, девушка была в шоке.

Когда мне позвонил дерматолог и сказал, что у меня агрессивная форма меланомы, я собиралась идти на работу в ночную смену. Я разрыдалась в ванной и с тех пор всё время боялась умереть

Кайле пришлось перенести серьёзную операцию, в процессе которой у неё со щеки удаляли кожу слой за слоем. Вскоре ей сообщили о положительном исходе хирургического вмешательства. С тех пор прошло три года, и каждые шесть месяцев американка проходит обследование. В качестве меры предосторожности ей также удалили ещё несколько родинок со спины, лица, шеи и правой руки. Пережив такое потрясение, девушка всем советует почаще проверять подозрительные образования на коже и не пренебрегать солнцезащитным кремом.