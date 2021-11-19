Девушка-гот смыла вампирский макияж, и только тогда муж увидел, что она за человек
Супруг оказался не рад преображению любимой, потому что привык жить во мраке.
Фото © Instagram / draculgrotesque
Виктория Лавлейс из Стокгольма, Швеция, начала увлекаться готической музыкой и Викторианской эпохой, когда была подростком. К тому же семья девушки жила в настоящем замке XVI века, и сама она стала выглядеть как принцесса. Правда, не совсем обычная: кружевные наряды соседствовали с черепами, а диадемы — с вампирским макияжем и клыками. Но недавно Виктория преобразилась до неузнаваемости в рамках шоу Hooked On The Look. С красавицы смыли демонический грим, переодели в кремовые топ и брюки и надели на неё белый парик.
Фото © Instagram / draculgrotesque, Daily Star / victorialovelace
Я сразу подумала: "Боже мой, вау, я выгляжу как молодая версия моей мамы". Я не видела себя в обычной одежде уже десять лет. Была проделана хорошая работа, но, хотя я и выглядела нормально, у меня всё ещё оставались мои вампирские клыки
Фото © Instagram / victorialovelace
По словам Виктории, взглянув на неё, супруг Дракула Гротеск был просто шокирован. Однако во время съёмок постарался не подать вида, пишет Daily Star. Парень, который тоже одевается в готическом стиле, привык видеть супругу в чёрной одежде и "боевой раскраске" и очень любит её в таком образе.
Он определённо предпочитает видеть меня в образе волшебной принцессы вампиров. Но он любит меня такой, какая я есть, за моё сердце и душу. И со мной то же самое. Мне бы не понравилось, если бы он начал одеваться в мейнстримном стиле, потому что мне нравится его нынешний стиль
Фото © Instagram / victorialovelace, draculgrotesque
Девушка отметила, что, хотя ей и понравился эксперимент над внешностью, менять свою жизнь она не собирается. Виктория решила, что продолжит выглядеть как "принцесса вампиров".
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