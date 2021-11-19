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Девушка-гот смыла вампирский макияж, и только тогда муж увидел, что она за человек

Супруг оказался не рад преображению любимой, потому что привык жить во мраке.

19 ноября, 07:06

Фото © Instagram / draculgrotesque

Виктория Лавлейс из Стокгольма, Швеция, начала увлекаться готической музыкой и Викторианской эпохой, когда была подростком. К тому же семья девушки жила в настоящем замке XVI века, и сама она стала выглядеть как принцесса. Правда, не совсем обычная: кружевные наряды соседствовали с черепами, а диадемы — с вампирским макияжем и клыками. Но недавно Виктория преобразилась до неузнаваемости в рамках шоу Hooked On The Look. С красавицы смыли демонический грим, переодели в кремовые топ и брюки и надели на неё белый парик.

Фото © Instagram / draculgrotesque, Daily Star / victorialovelace

Фото © Instagram / draculgrotesque, Daily Star / victorialovelace

Я сразу подумала: "Боже мой, вау, я выгляжу как молодая версия моей мамы". Я не видела себя в обычной одежде уже десять лет. Была проделана хорошая работа, но, хотя я и выглядела нормально, у меня всё ещё оставались мои вампирские клыки

Виктория Лавлейс

Фото © Instagram / victorialovelace

Фото © Instagram / victorialovelace

По словам Виктории, взглянув на неё, супруг Дракула Гротеск был просто шокирован. Однако во время съёмок постарался не подать вида, пишет Daily Star. Парень, который тоже одевается в готическом стиле, привык видеть супругу в чёрной одежде и "боевой раскраске" и очень любит её в таком образе.

Он определённо предпочитает видеть меня в образе волшебной принцессы вампиров. Но он любит меня такой, какая я есть, за моё сердце и душу. И со мной то же самое. Мне бы не понравилось, если бы он начал одеваться в мейнстримном стиле, потому что мне нравится его нынешний стиль

Виктория Лавлейс

Фото © Instagram / victorialovelace, draculgrotesque

Фото © Instagram / victorialovelace, draculgrotesque

Девушка отметила, что, хотя ей и понравился эксперимент над внешностью, менять свою жизнь она не собирается. Виктория решила, что продолжит выглядеть как "принцесса вампиров".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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