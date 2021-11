Девушка-гот смыла вампирский макияж, и только тогда муж увидел, что она за человек

Виктория Лавлейс из Стокгольма, Швеция, начала увлекаться готической музыкой и Викторианской эпохой, когда была подростком. К тому же семья девушки жила в настоящем замке XVI века, и сама она стала выглядеть как принцесса. Правда, не совсем обычная: кружевные наряды соседствовали с черепами, а диадемы — с вампирским макияжем и клыками. Но недавно Виктория преобразилась до неузнаваемости в рамках шоу Hooked On The Look. С красавицы смыли демонический грим, переодели в кремовые топ и брюки и надели на неё белый парик.