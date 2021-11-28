10 знаменитых актёров, которые играли в блокбастерах, где их не заметили

Тимоти Шаламе

Кадры из фильмов © "Дюна" / Warner Bros. Pictures, "Интерстеллар" / Warner Bros. Pictures

Сейчас Тимоти Шаламе — объект обожания миллионов фанаток по всему свету, но мало кто вспомнит, кого именно парень играл в "Интерстелларе". А многие вообще не поверят, что юноша был частью актёрского состава блокбастера. Там он взял на себя роль Тома, сына главного героя.

Крис Прэтт

Кадры из фильмов © "Стражи Галактики" / Marvel Studios, "Война невест" / 20th Century Studios

Фанаты Marvel знают Прэтта исключительно как исполнителя роли Звёздного Лорда в "Стражах Галактики" и последующих фильмах киновселенной. Но, конечно, до своей главной роли Крис появлялся в нескольких крупных кинолентах. Одна из них — "Война невест" 2009 года.

Эдди Редмэйн

Кадры из фильмов © "Фантастические твари и где они обитают" / Warner Bros. Pictures, "Ещё одна из рода Болейн" / BBC Films

"Фантастические твари и где они обитают" и "Ещё одна из рода Болейн". Хоть серия "Фантастических тварей" не произвела такой же грандиозный эффект, как "Гарри Поттер", исполнитель главной роли Эдди Редмэйн теперь может не беспокоиться за свою карьеру — предложения всегда будут. И лишь зрители фильма "Ещё одна из рода Болейн" вспомнят времена, когда о существовании актёра знали только киноманы.

Сара Джессика Паркер

Кадры из фильмов © "Секс в большом городе" / HBO, "Марс атакует!" / Warner Bros. Pictures

Стоит услышать имя Сары Джессики, в голове сразу всплывают кадры из легендарного сериала рубежа веков "Секс в большом городе". А ведь ещё за несколько лет до этого актриса сыграла в хите "Марс атакует!".

Дип Рой

Кадры из фильмов © "Звёздные войны. Эпизод VI" / Lucasfilm, "Чарли и шоколадная фабрика" / Village Roadshow Pictures

Мало кто знает имя Дипа Роя, но вряд ли кому-то удалось проглядеть его героев умпа-лумпов в фильме "Чарли и шоколадная фабрика". Десятки, а то и сотни копий мужчины то и дело появлялись на экране на протяжении всего кино. Другой его герой ещё более знаменит — Йода в фильме "Звёздные войны. Эпизод VI". Да, на съёмках той картины в кукле мастера сидел именно Рой.

Ребекка Фергюсон

Кадры из фильмов © "Дюна" / Warner Bros., "Люди в чёрном: Интернэшнл" / Columbia Pictures

С выходом "Дюны" 2021 года популярность Ребекки моментально взлетела вверх. Но даже после этого мало кто вспоминает, что девушка ещё совсем недавно попала на большие экраны в фильме "Люди в чёрном: Интернэшнл".

Питер Динклэйдж

Кадры из фильмов © "Игра престолов" / HBO, "Хроники Нарнии" / Walt Disney Pictures

Ещё одна работа гримёров, из-за которых мало кто догадывается, что в фильме "Хроники Нарнии: Принц Каспиан" гнома Трампкина играет тот самый Тирион Ланистер из "Игры престолов", то есть Питер Динклэйдж.

Джейми Дорнан

Кадры из фильмов © "Пятьдесят оттенков серого" / Focus Features, "Мария-Антуанетта" / Sony Pictures Entertainment

Первая часть фильма "Пятьдесят оттенков серого" с Джейми Дорнаном в главной роли вышла в 2015 году. Ожидаемо актёр тут же стал главным секс-символом среди зрительниц. Но мало кто знал, что ещё почти за десять лет до этого юноша очаровывал аудиторию фильма "Мария-Антуанетта" 2006 года.

Эмма Томпсон

Кадры из фильмов © "Люди в чёрном: Интернэшнл" / Columbia Pictures, © "Круэлла" / Walt Disney Pictures

Из-за того как Эмма Томпсон перевоплощается для каждого фильма, один человек может посмотреть все её работы и не заметить, что это одна и та же актриса. Так произошло и с "Людьми в чёрном: Интернэшнл" и "Круэллой".

Дэвид Уэнэм

Кадры из фильмов © "Властелин колец: Возвращение короля" / New Line Cinema, "300 спартанцев" / Warner Bros. Pictures