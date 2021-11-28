Академик РАН Глазьев предложил правительству добывать водород напрямую из недр Земли

Правительству России предложили поддержать развитие технологий по добыче природного водорода напрямую из недр Земли. Об этом в письме на имя премьера Михаила Мишустина поведал министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике, академик РАН Сергей Глазьев, передаёт РБК.

Глазьев прокомментировал утверждённую в начале августа концепцию развития водородной энергетики до 2050 года и заметил, что она не учитывает возможности добычи водорода из недр. Академик указал на подобный способ, исходя из теории советского профессора-геолога Владимира Ларина о "гидридном строении Земли" и дегазации водорода. Геолог подмечал, что находящийся в ядре планеты водород выделяется на поверхность в районе крупных тектонических разломов земной коры и в них его можно добывать в огромных количествах, превышающих "потенциальные потребности человечества в его потреблении".

По данным Глазьева, в России выявлено свыше двух тысяч таких точек и подобная технология добычи водорода будет многократно дешевле, чем используемые сегодня способы его извлечения из метана или воды. Бывший советник президента РФ попросил премьера включить научную работу профессора в утверждённую концепцию, подготовить нормативно-правовую базу и запустить пилотный проект по добыче водорода в одном из регионов.

Мишустин, в свою очередь, поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову проработать предложение и поддержать его. В аппарате Новака подтвердили получение письма и его изучение.