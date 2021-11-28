Аналитика сборной России по лыжам уволили из-за скандальных постов о "Матч ТВ"
При этом президент Федерации лыжных гонок РФ отказалась объяснять причины такого решения.
Фото © ТАСС / dpa / Sven Hoppe
Аналитика сборной России по лыжным гонкам Анатолия Волкова уволили со своего поста. По некоторым данным, причиной этого стали его посты в соцсетях с критикой телеканала "Матч ТВ". Однако в беседе с РИА "Новости" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась объяснять причины такого решения.
"Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Мы просто больше не будем привлекать его к работе, вот и всё", — сказала Вяльбе.
Сам Волков уверен, что такое решение было принято из-за комментария, который он оставил под постом корреспондента "Матча" Андрея Романова. Как сказал аналитик "Чемпионату" после этого, представитель телеканала потребовал удалить комментарий, иначе он его отправит "кому-то".
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