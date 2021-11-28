Аналитика сборной России по лыжам уволили из-за скандальных постов о "Матч ТВ"

Аналитика сборной России по лыжным гонкам Анатолия Волкова уволили со своего поста. По некоторым данным, причиной этого стали его посты в соцсетях с критикой телеканала "Матч ТВ". Однако в беседе с РИА "Новости" президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась объяснять причины такого решения.

"Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Мы просто больше не будем привлекать его к работе, вот и всё", — сказала Вяльбе.