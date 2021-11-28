Тбилисский суд потребовал доставить Саакашвили на заседание 29 ноября
Ранее экс-президента Грузии отказывались привозить на рассмотрение дела, так как это могло грозить ухудшением его состояния и беспорядками.
Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Zuma / Pavlo Bahmut
Тбилисский городской суд потребовал от Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии доставить бывшего президента страны Михаила Саакашвили на очередное заседание, которое состоится 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-лидера Грузии Беку Басилая.
"Суд уже отправил запрос Специальной пенитенциарной службе, требуя доставить Михаила Саакашвили на процесс, который состоится завтра", — сказал юрист.
Напомним, что Саакашвили ранее уже отказывались привозить на рассмотрение дела, так как это могло грозить ухудшением его состояния и беспорядками.
Утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
Позже сообщалось, что Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори. Отмечалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". А ранее утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
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