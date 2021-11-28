Тбилисский суд потребовал доставить Саакашвили на заседание 29 ноября

Тбилисский городской суд потребовал от Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии доставить бывшего президента страны Михаила Саакашвили на очередное заседание, которое состоится 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-лидера Грузии Беку Басилая.

"Суд уже отправил запрос Специальной пенитенциарной службе, требуя доставить Михаила Саакашвили на процесс, который состоится завтра", — сказал юрист.