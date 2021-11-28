60 пострадавших на шахте "Листвяжная" получили выплаты из бюджета Кузбасса
Кроме того, материальная помощь к настоящему моменту оказана семьям 27 погибших.
Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК
27 семей погибших и 60 пострадавших получили выплаты из бюджетов Кузбасса и Беловского района Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная". Об этом рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
"Идёт выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <…> погибших", — уточнил глава региона.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров.
Ранее выживший на шахте спасатель Александр Заковряшин раскрыл, как выбрался на поверхность. Сейчас он находится в больнице. По словам медиков, его состояние улучшается. Александр "без проблем" готов вернуться в профессию, если разрешат врачи.
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