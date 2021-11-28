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60 пострадавших на шахте "Листвяжная" получили выплаты из бюджета Кузбасса

Кроме того, материальная помощь к настоящему моменту оказана семьям 27 погибших.

28 ноября, 11:21

Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК

27 семей погибших и 60 пострадавших получили выплаты из бюджетов Кузбасса и Беловского района Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная". Об этом рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Идёт выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <…> погибших", — уточнил глава региона.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров.

Погибший при ЧП на "Листвяжной" шахтёр Белошкурский спас около 10 коллег

Погибший при ЧП на "Листвяжной" шахтёр Белошкурский спас около 10 коллег

Ранее выживший на шахте спасатель Александр Заковряшин раскрыл, как выбрался на поверхность. Сейчас он находится в больнице. По словам медиков, его состояние улучшается. Александр "без проблем" готов вернуться в профессию, если разрешат врачи.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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