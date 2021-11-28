Вучич признался, что очень доволен достигнутыми с Путиным соглашениями по газу и ВТС
Сербский лидер не стал раскрывать, что именно имел в виду, назвав поставляемую в страну российскую технику "красивыми подарками".
Фото © Сайт президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич остался доволен достигнутыми по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным договорённостями по газу и военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
"Не только по вопросу поставок газа, объёма газа и стоимости газа, но и по вопросу военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества я очень-очень доволен", — сказал глава республики в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
В ходе переговоров Вучич назвал "красивыми подарками" российскую технику, предоставляемую Сербии в рамках военно-технической помощи, однако, отвечая на вопрос, о чём именно говорил, глава государства заметил, что "этого нельзя сказать", и пожелал корреспонденту всего доброго.
Встреча лидеров России и Сербии состоялась 25 ноября в Сочи. Владимир Путин, открывая переговоры, заявил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне. По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. Кроме того, Путин выразил мнение, что Москва и Белград могут найти приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа.
Также в начале встречи Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
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