Вучич признался, что очень доволен достигнутыми с Путиным соглашениями по газу и ВТС

Президент Сербии Александр Вучич остался доволен достигнутыми по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным договорённостями по газу и военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"Не только по вопросу поставок газа, объёма газа и стоимости газа, но и по вопросу военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества я очень-очень доволен", — сказал глава республики в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В ходе переговоров Вучич назвал "красивыми подарками" российскую технику, предоставляемую Сербии в рамках военно-технической помощи, однако, отвечая на вопрос, о чём именно говорил, глава государства заметил, что "этого нельзя сказать", и пожелал корреспонденту всего доброго.