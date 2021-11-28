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Вучич признался, что очень доволен достигнутыми с Путиным соглашениями по газу и ВТС

Сербский лидер не стал раскрывать, что именно имел в виду, назвав поставляемую в страну российскую технику "красивыми подарками".

28 ноября, 11:08
<p>Фото © <a href="https://www.predsednik.rs/pres-centar/vesti/obracanje-predsednika-republike-srbije-30633" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Сербии</a></p>

Фото © Сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич остался доволен достигнутыми по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным договорённостями по газу и военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"Не только по вопросу поставок газа, объёма газа и стоимости газа, но и по вопросу военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества я очень-очень доволен", — сказал глава республики в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся"

Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся"

В ходе переговоров Вучич назвал "красивыми подарками" российскую технику, предоставляемую Сербии в рамках военно-технической помощи, однако, отвечая на вопрос, о чём именно говорил, глава государства заметил, что "этого нельзя сказать", и пожелал корреспонденту всего доброго.

Встреча лидеров России и Сербии состоялась 25 ноября в Сочи. Владимир Путин, открывая переговоры, заявил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне. По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. Кроме того, Путин выразил мнение, что Москва и Белград могут найти приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа.

Вучич пригласил Путина в Сербию в 2022 году и получил согласие

Вучич пригласил Путина в Сербию в 2022 году и получил согласие

Также в начале встречи Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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