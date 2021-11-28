Певица Пелагея назвала Александра Градского принципиальным и бескомпромиссным

Певица Пелагея выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России, её коллеги по проекту "Голос" Александра Градского.

"Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник. Не в проекте — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра", — написала Пелагея в "Инстаграме".

Она отметила, что "удивительный, поднимающий до вершин" голос Градского не стихнет никогда. Певица подчеркнула, что свет от энергии, которая исходила от композитора, не угаснет в тех, кому посчастливилось слушать его, видеть, быть его учеником и коллегой.

"Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим и будем любить Вас. Как любят Родину — всегда. Спасибо, что были здесь и так щедро делились собой", — заключила Пелагея.

Публикацию артистка сопроводила роликом, в котором фотографии Градского сменяют друг друга под песню "Жил-был я" в его исполнении.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.