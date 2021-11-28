Учёные из Пекина предупредили о "колоссальной вспышке" ковида при снятии ограничений в КНР

Группа учёных из Пекинского университета провела исследование и выяснила, что, в случае отказа Китая от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу и ослабления ограничений по приёму туристов, количество заражений в день в стране может превысить 630 тысяч. Это приведёт к вспышке заболеваемости, передаёт Reuters со ссылкой на портал China CDC Weekly.

С помощью математической модели специалисты дали прогноз о возможных последствиях принятия в Китае тактик борьбы с коронавирусом, которые действуют в других странах. По результатам исследования стало ясно, что количество заражённых может увеличиться, если в КНР станут придерживаться политики, принятой в США. Прирост составит 637 155 заболевших в сутки. Если страна выберет политику Франции, то ежесуточное количество случаев заражения достигнет 454 198, а если британский подход, то 275 793.

По словам экспертов, ослабление ограничений на приём туристов приведёт к началу колоссальной вспышки коронавируса, которая может создать огромную нагрузку на медицинскую систему Китая. И в данный момент страна не готова к "открытию", считают учёные, чьё мнение основывается на гипотезе коллективного иммунитета, вызванного вакцинацией.

Власти Китая придерживаются политики "нулевой терпимости" по отношению к вспышкам коронавирусной инфекции. И это часто приводит к локальным локдаунам. Помимо того, в азиатской стране действуют одни из самых строгих в мире ограничений для людей, прибывающих из-за границы.