Корабль Черноморского флота первым получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг. Видео © Telegram-канал "Крым 24"

Первым кораблём Военно-морского флота России, получившим кормовой Георгиевский военно-морской флаг, стал большой десантный корабль "Азов" Черноморского флота. Торжественная церемония проходила на морском вокзале в центре Севастополя, сообщает ТАСС.

"Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю" Азов" вручён Георгиевский военно-морской флаг", — сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов на церемонии поднятия флага.

По его словам, на "Азове" служили будущие адмиралы и герои обороны Севастополя 1854–1855 годов Владимир Корнилов и Павел Нахимов. Отмечается, что перед поднятием флаг был освящён во Владимирском соборе, где находится усыпальница прославленных российских адмиралов.

"Азов" получил Георгиевский флаг в соответствии с указом президента России "О Военно-морском флаге Российской Федерации" в память о подвигах экипажа линейного корабля "Азов" 1826 года постройки, который в 1827 году в Наваринском сражении вступил в бой и уничтожил пять кораблей турецко-египетской эскадры.