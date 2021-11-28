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В Шереметьево рассказали о посадке самолёта, прибывшего из Пунта-Каны

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, рейс RL572 успешно приземлился. По данным Лайфа, всё прошло штатно.

28 ноября, 10:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Самолёт авиакомпании Royal Flight, следовавший из Пунта-Каны в Москву, благополучно приземлился в Шереметьево. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе аэропорта. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что есть вероятность неисправности шасси лайнера Boeing-777.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево

"Рейс RL572 авиакомпании Royal Flight из Пунта-Каны в 12:33 мск благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. На данный момент обеспечиваются высадка пассажиров и послеполётные процедуры", — указали в авиагавани.

Ранее Лайф писал, что следовавший из Саранска в Москву SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. На борту воздушного судна находилось 58 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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