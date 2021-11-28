В Шереметьево рассказали о посадке самолёта, прибывшего из Пунта-Каны

Самолёт авиакомпании Royal Flight, следовавший из Пунта-Каны в Москву, благополучно приземлился в Шереметьево. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе аэропорта. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что есть вероятность неисправности шасси лайнера Boeing-777.

"Рейс RL572 авиакомпании Royal Flight из Пунта-Каны в 12:33 мск благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. На данный момент обеспечиваются высадка пассажиров и послеполётные процедуры", — указали в авиагавани.