Сенатор Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон"

Член Совета Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый предположил, что в России есть случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает РИА "Новости".

"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует", — заявил парламентарий агентству.

По мнению врача, его могли привезти граждане, посетившие Египет. Он призвал закрыть авиасообщение с Каиром, пока "омикрон" не будет изучен.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.