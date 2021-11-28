Сенатор Круглый рассказал о появлении в России штамма ковида "омикрон"
Его в нашу страну могли завезти граждане, посетившие Египет, считает парламентарий.
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Член Совета Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый предположил, что в России есть случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает РИА "Новости".
"Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует", — заявил парламентарий агентству.
По мнению врача, его могли привезти граждане, посетившие Египет. Он призвал закрыть авиасообщение с Каиром, пока "омикрон" не будет изучен.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Лайф писал, что предсказавшая появление штамма "омикрон" врач из ЮАР раскрыла его симптомы. Так, ни один житель столицы Претории, где практикует Кутзе, не жаловался на потерю обоняния или вкуса. При этом многие отмечали сильную усталость. Также врач рассказала о заболевшем шестилетнем ребёнке, у которого наблюдался учащённый пульс и повышенная температура.
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