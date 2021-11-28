Чешский президент Земан назначил либерала Петра Фиалу премьер-министром

Президент Чехии Милош Земан назначил лидера либеральной коалиции "Вместе", которая победила на парламентских выборах 9 октября, Петра Фиалу премьер-министром республики. Торжественная церемония, прошедшая в загородной резиденции "Ланы" недалеко от Праги, транслировалась чешскими телеканалами.

"Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской Республики", — сказал Земан во время мероприятия. Фиала же пообещал "реализовывать необходимые перемены для лучшего будущего страны".

Ввиду карантина, на котором Земан находится из-за коронавируса, его отделили специальной стеной от других участников церемонии. Причём визуальный и звуковой контакт между ними сохранялся. Все присутствующие были в респираторах.