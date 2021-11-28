Первый замглавы МИД Греции назвал контрсанкции России серьёзным ударом по экспорту Афин

Ответные санкции России против Европейского союза нанесли огромный удар по экспорту Греции, особенно отразился он на продовольственном секторе. Сейчас страна принимает меры по увеличению доли на российском рынке других конкурирующих отраслей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвициотиса. Он примет участие в 13-й сессии российско-греческой межправительственной комиссии 29–30 ноября в Москве.

"Это факт, что российские контрмеры существенно ударили по нашему экспорту. Он сократился наполовину с 2014 года, особенно что касается свежих фруктов, овощей, рыбы и молочных продуктов. Мы фокусируем наши усилия на увеличении доли на российском рынке других конкурирующих отраслей с помощью нашей высококачественной продукции", — уточнил Варвициотис.

В качестве примера дипломат привёл меховые изделия, украшения и обработанные пищевые продукты. Также Варвициотис надеется на восстановление туристической отрасли, которая просела из-за пандемии. Он напомнил, что для Эллады туризм имеет особое значение, так как помогает сократить большой торговый дефицит в отношениях с РФ. Из нашей страны Греция получает зерновые и энергоносители.

"К сожалению, из-за пандемии в этот период мы приняли небольшое число российских туристов, но мы надеемся на быстрое восстановление потоков и рассчитываем на помощь российской стороны", — заключил он.

Во время пребывания в Москве Варвициотис намерен обсудить с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко важные международные проблемы. Ему хотелось бы "провести обзор двусторонних отношений" и обменяться мнениями "по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес".

"Греция понимает ключевую роль России в архитектуре безопасности Европы, в региональных кризисах в непосредственной близости от нас", — заключил сотрудник греческого внешнеполитического ведомства.