Южноафриканский врач назвала главные симптомы заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кутзе заявила, что первыми и основными признаками заражения штаммом коронавируса "омикрон" являются сильная усталость и головные боли, реже повышается температура и воспаляется горло. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказала специалист, которая занимается врачебной практикой в пригороде Претории, около десяти дней назад к ней начали приходить пациенты с жалобами на усталость, угнетённость и сильную головную боль. При этом только у одного или двоих была чуть повышена температура тела и болело горло. Пациенты обращались к медику на второй-третий день плохого самочувствия, и никто из них не думал, что мог заразиться ковидом, потому что были совершенно другие симптомы.

"Однако проведённые тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название "омикрон". При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови", — отметила Кутзе.

По словам специалиста, никто из нескольких десятков её пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. Она отметила, что инфицированным омикрон-штаммом не нужны больничный уход и кислород, а выздоровление у обратившихся к ней наступало через два-три дня.

В основном этим штаммом заражаются молодые люди, заявила Кутзе, хотя был и ребёнок в возрасте шести лет. При этом больше половины из них не были вакцинированы, а прививка остаётся главным фактором противодействия ковиду в любой его форме, подчеркнула специалист. Она добавила, что пока исследования штамма "омикрон" находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заболевших им.

"Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе", — заключила медик.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Ранее "ботсванский" штамм был признан организацией как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.