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В "Векторе" заявили о серьёзных опасениях из-за нового штамма ковида "омикрон"

Он имеет большое число мутаций в гене S-белка, а их ряд способен уклоняться от иммунного ответа, уточнили в научном центре.

28 ноября, 11:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Появившийся в ЮАР штамм ковида "омикрон" вызывает серьёзные опасения и требует немедленного изучения. Об этом заявили в научном центре "Вектор".

"Новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения", — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

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В центре напомнили, что Всемирная организация здравоохранения также отнесла эту мутацию к числу тех, что вызывают озабоченность. Кроме того, "омикрон" имеет большое число мутаций в гене S-белка, а их ряд способен уклоняться от иммунного ответа.

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Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Южноафриканские врачи тем временем указали на опасность нового штамма для молодых людей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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