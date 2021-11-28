В "Векторе" заявили о серьёзных опасениях из-за нового штамма ковида "омикрон"

Появившийся в ЮАР штамм ковида "омикрон" вызывает серьёзные опасения и требует немедленного изучения. Об этом заявили в научном центре "Вектор".

"Новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения", — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

В центре напомнили, что Всемирная организация здравоохранения также отнесла эту мутацию к числу тех, что вызывают озабоченность. Кроме того, "омикрон" имеет большое число мутаций в гене S-белка, а их ряд способен уклоняться от иммунного ответа.