В "Векторе" заявили о серьёзных опасениях из-за нового штамма ковида "омикрон"
Он имеет большое число мутаций в гене S-белка, а их ряд способен уклоняться от иммунного ответа, уточнили в научном центре.
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Появившийся в ЮАР штамм ковида "омикрон" вызывает серьёзные опасения и требует немедленного изучения. Об этом заявили в научном центре "Вектор".
"Новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения", — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.
В центре напомнили, что Всемирная организация здравоохранения также отнесла эту мутацию к числу тех, что вызывают озабоченность. Кроме того, "омикрон" имеет большое число мутаций в гене S-белка, а их ряд способен уклоняться от иммунного ответа.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Южноафриканские врачи тем временем указали на опасность нового штамма для молодых людей.
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