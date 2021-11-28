Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

Стоит отметить, что проведение гонки было под большим вопросом из-за сильного мороза. Из-за этого на старт отказалась выходить вся сборная Норвегии и другие звёзды. В итоге Большунов смог одержать первую победу в новом сезоне.