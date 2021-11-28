Король вернулся: Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по лыжам
К радости наших болельщиков, спортсмены из России заняли весь пьедестал почёта, а сама гонка могла не состояться из-за сильного мороза.
Фото © ТАСС / ЕРА / KIMMO BRANDT
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.
Стоит отметить, что проведение гонки было под большим вопросом из-за сильного мороза. Из-за этого на старт отказалась выходить вся сборная Норвегии и другие звёзды. В итоге Большунов смог одержать первую победу в новом сезоне.
Вторым к финишу пришёл ещё один наш соотечественник — Сергей Устюгов. Бронзовую медаль забрал Артём Мальцев.
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