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Король вернулся: Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по лыжам

К радости наших болельщиков, спортсмены из России заняли весь пьедестал почёта, а сама гонка могла не состояться из-за сильного мороза.

28 ноября, 12:17

Фото © ТАСС / ЕРА / KIMMO BRANDT

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

Стоит отметить, что проведение гонки было под большим вопросом из-за сильного мороза. Из-за этого на старт отказалась выходить вся сборная Норвегии и другие звёзды. В итоге Большунов смог одержать первую победу в новом сезоне.

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Вторым к финишу пришёл ещё один наш соотечественник Сергей Устюгов. Бронзовую медаль забрал Артём Мальцев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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